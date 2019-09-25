الحشد يكثف انتشاره لتأمين مسير الزائرين الوافدين بديالى

2019/09/25 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت قوات الحشد الشعبي، انتشارها في الطريق الخاص بمسير الزائرين الوافدين من خانقين الى منفذ المنذرية بمحافظة ديالى.

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