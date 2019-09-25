صحراء الأنبار تشهد عودة كبيرة للمزارعين بعد نجاح إرادة النصر الخامسة (صور)

2019/09/25 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الأربعاء، عن عودة الكثير من المزارعين إلى المناطق الصحراوية والتحضير للموسم الزراعي بعد انتهاء عملية ارادة النصر الخامسة وتطهير الصحراء الغربية للمحافظة.وقال مصلح في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إنه "ضمن اهداف عملية ارادة النصر الخامسة هو تأمين الصحراء الغربية للمحافظة وهذا ما شجع المزارعين على ...

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