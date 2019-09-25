2019/09/25 | 20:53

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اتحاد كرة القدم العراقي يلجأ الى العشائر في قضية "درجال"

بغداد -

كلمة

يعتزم الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاستعانة بالعشائر من

اجل التدخل لحسم قضية الشكوى التي رفعها النجم الدولي السابق عدنان

درجال ضد الاتحاد وحبس اثنين من اعضائه.

وقال مصدر إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعتزم الاستعانة

بالعشائر من اجل التدخل وايقاف عدنان درجال عند حده وعدم المواصلة

برفع الدعوات القضائية ضد الاتحاد”.

وأوضح أن “عضو الاتحاد كامل زغير، بدأ حراكاً في الاتحاد من اجل

ايقاف قضية المحاكم وحبس المزيد من اعضاء الاتحاد بتهمة تزوير

الاوراق وكذلك وضع حد لقضية شكوى درجال”.

وكسب درجال أول معاركه ضد اتحاد الكرة، بعدما حكمت محكمة جنايات

الرصافة بالحبس لمدة سنة ونصف على عضوين من اتحاد الكرة بتهمة

التزوير يوم الاحد الماضي.

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