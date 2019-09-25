2019/09/25 | 20:53

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العمالة الأجنبية تغزو البصرة..



٨٣ ألف عامل من جنسيات مختلفة في الشركات النفطية

بغداد -

كلمة

أعلن النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير نجم، يوم

الاربعاء، عن بلوغ عدد العمالة الأجنبية في المحافظة أكثر من 83 الف

عامل أجنبي من مختلف الجنسيات.

وقال نجم إن “محافظة البصرة تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة واحتلال

العمالة الأجنبية من خلال توظيف العمال من مختلف دول العالم

وبرواتب بمبالغ خيالية والبصري جليس الدار”.

وأضاف ان “جميع الشهادات والخبرات التي تم جلبها من الخارج للعمل في

الشركات النفطية متوفرة في البصرة ولكن الشركات تصر على تشغيل

العمالة الأجنبية”.

وأوضح ان “عدد العمال الأجانب من مختلف الجنسيات العاملين في

الشركات النفطية في البصرة بلغ نحو 83 الف عامل أجنبي”، لافتا الى

ان “مجلس النواب سيتجه نحو تشريع قانون يحظر تشغيل العمالة

الأجنبية على حساب العمالة العراقية".

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