روحاني : وقف العقوبات سيفتح الطريق للمفاوضات مع واشنطن..واستقرار المنطقة بخروج القوات الامريكية

2019/09/25 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات الشديدة، وأن وقف العقوبات سيفتح الطريق أمام المفاوضات مع واشنطن.واضاف روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء: ان ردنا على مقترح التفاوض هو الرفض إلا بالعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وعدونا يريد دفع […]

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