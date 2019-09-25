2019/09/25 | 20:56

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الياسري يؤكد للسفير البريطاني حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري ،الأربعاء، السفير

البريطاني لدى بغداد جون ويلكس في مكتبه .

ورحب الياسري في بداية اللقاء بزيارة وفد السفارة البريطانية ،

مؤكداً حرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما

ينسجم مع أسس الاحترام والمصالح المتبادلة. الياسري أشار إلى أهمية التنسيق الأمني والتعاون الاستخباري ،

مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لمنع ظهور الحركات المتطرفة التي

تهدد السلم العالمي.من جانبه فقد أعرب السفير البريطاني عن سعادته للقاء السيد وزير

الداخلية ، معلناً عن رغبة بلاده في تطوير العمل المشترك.

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