ديالى تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطة استقبال الزائرين عبر منفذ المنذرية

2019/09/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

عقدت الحكومة المحلية في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، مؤتمرا امنيا موسعا في دار ضيافة المحافظة للتباحث في موضوع الزائرين القادمين عبر منفذ المنذرية.

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