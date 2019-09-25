القبض على ارهابي بمنطقة راس دميز في كركوك

2019/09/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة ، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ارهابي في كركوك .

وقال الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية

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