لماذا تدعم النهضة قيس سعيّد في الدور الثاني للرئاسيات؟

2019/09/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن صورة المرشح التونسي الذي تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الأول قيس سعيّد، تُناسب حركة النهضة

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