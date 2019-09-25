2019/09/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخيرا خرج الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي من حالة التردد التي تلبستهم خلال العامين الأخيرين، وقرروا البدء بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرنين و44 رئيسا.. هل يكون ترامب أول رئيس أميركي يعزل؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرنين و44 رئيسا.. هل يكون ترامب أول رئيس أميركي يعزل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).