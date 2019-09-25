8 اشخاص يحصلون على مليارات ‎من مكافآت تقاعدية

2019/09/25 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للاخباركشف مجلس القضاء الاعلى، يوم الاربعاء، ان ثمانية اشخاص اختلسوا مليارات الدنانير عن طريق المكافآت التقاعدية في تربية ديالى.

وقال بيان اعلام المجلس، تلقته وكالة النبأ للاخبار نسخة منه يوم الاربعاء، "أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة أوامر بالقبض على ثلاثة واستقدام خمسة متهمين باختلاس نحو خمسة مليارات من خلال تكرار صرف المكافآت تقاعدية".

واوضح البيان، أن الاجراءات "استنادا الى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات على خلفية اختلاس مبالغ مالية تقدر بخمسة مليارات دينار عن طريق تكرار صرف المكافآت التقاعدية".

وبين، أن "أحد المتهمين وهو موظف في مديرية تربية ديالى يقوم بتكرار صرف اسم المتقاعد لأكثر من مرة لغرض اختلاس المبالغ"، لافتا إلى، "تدوين أقوالهم وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر الهاربين منهم".



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