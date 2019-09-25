بافل طالباني : نحتاج الى السلام من اجل اقليم حر واقتصاد قوي

2019/09/25 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بافل طالباني ان حل المشكلات على أساس التفاهم واللجوء الى لغة الحوار واقرار السلام السياسي والاجتماعي هو الضمان لتطوير تجربة اقليم كردستان.وذكرت وسائل الإعلام التابعة للإتحاد الوطني الكردستاني أن بافل طالباني النجل الأكبر للرئيس الراحل جلال طالباني إجتمع اليوم الأربعاء في مبنى المكتب السياسي للاتحاد مع رئيس ومجلس ادارة منظمة السلام العالمية.وتم […]

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