البرلمان يستانف جلساته يوم غد بالتصويت على قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع للخدمة

2019/09/25 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستانف مجلس النواب جلساته يوم غد الخميس 26 ايلول الحالي بالجلسة السابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية.وذكر بيان للدائرة الاعلامية في المجلس : تتضمن الجلسة التصويت على قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخليةو والدفاع للخدمة والتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام السابق يوم […]

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