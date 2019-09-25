منتخب شباب العراق يلاقي نظيره الأردني مرتين وايران تعتذر

2019/09/25 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، قحطان جثير، اليوم الاربعاء، خوض المنتخب مباراتين تجريبيتين، استعداداً للتصفيات الاسيوية المقبلة.

وقال جثير لـ"الغد برس"، انه "من المقرر ان يخوض منتخبنا الشبابي مباراتين تجريبيتين، امام نظيره الاردني يومي 16 و18 من شهر تشرين الأول المقبل، في عمّان".

واضاف جثير ان "هاتين المباراتين تأتيان في اطار الاستعدادات لخوض التصفيات الاسيوية المقبلة"، مشيرا الى انه "كان من المقرر ان نلتقي المنتخب الايراني أيضاً، الا انه اعتذر".

يذكر ان منتخب شباب العراق توج مؤخراً بلقب بطولة غرب آسيا، عقب فوزه على الإمارات في المباراة النهائية للبطولة.

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