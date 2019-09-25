2019/09/25 | 21:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة في ميسان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة في ميسان
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القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة في ميسان
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة في ميسان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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