2019/09/25 | 21:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسلتنا في نيويورك: رئيس الجمهورية يعقد الان اجتماعاً مهماً مع نظيره التركي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/25 | 21:04.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلتنا في نيويورك: رئيس الجمهورية يعقد الان اجتماعاً مهماً مع نظيره التركي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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