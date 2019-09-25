2019/09/25 | 21:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجهت وزارة التربية اليوم الاربعاء، المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بايقاف العمل بنظام المحاولات
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤكد ايقاف العمل بنظام المحاولات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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