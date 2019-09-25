التربية تؤكد ايقاف العمل بنظام المحاولات

2019/09/25 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التربية اليوم الاربعاء، المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بايقاف العمل بنظام المحاولات

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