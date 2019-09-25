2019/09/25 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الأربعاء، على ضرورة توحيد الجهود لمنع ظهور الحركات المتطرفة التي تهدد السلم العالمي.

وقال مكتب الياسري في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “وزير الداخلية ياسين الياسري استقبل، اليوم، السفير البريطاني لدى بغداد جون ويلكس في مكتبه”.

وأكد الياسري، بحسب البيان، “حرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما ينسجم مع أسس الاحترام والمصالح المتبادلة”.

ولفت الياسري إلى “أهمية التنسيق الأمني والتعاون الاستخباري”، مشدداً على “ضرورة توحيد الجهود لمنع ظهور الحركات المتطرفة التي تهدد السلم العالمي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري للسفير البريطاني: من الضروري توحيد الجهود لمنع ظهور الحركات المتطرفة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري للسفير البريطاني: من الضروري توحيد الجهود لمنع ظهور الحركات المتطرفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).