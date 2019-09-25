اعتقال منتسب أمني وضبط 800 دولار امريكي مقابل تلاعبه بأوراق تحقيقية بكربلاء

2019/09/25 | 21:12

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … اعلنت مديرية الشؤون الداخلية في محافظة كربلاء ، إن مفارز المديرية تمكنت من اعتقال منتسب أمني بالجرم المشهود وضبط 800 دولار امريكي كرشوة بعد مساومة مواطن مقابل تلاعبه بأوراق تحقيقية .

وقال مصدر امني لــــ ( المستقلة ) مساء الأربعاء ، حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن العميد الحقوقي حسن عبد فزيع الغنامي وبإشراف مدير الشؤون الداخلية في كربلاء المقدسة العميد خضير عيسى الصافي ، تمكنت مفارز الشؤون من اعتقال منتسب بالجرم المشهود وضبط 800 دولار امريكي كرشوة بعد مساومته أحد المواطنين مقابل التلاعب بأوراق تحقيقية “.

وأضاف المصدر إن “عملية الاعتقال استندت وفق معلومات امنية، وتم تشكيل فريق عمل من الضباط والمنتسبين لمديرية الشؤون الداخلية، وعرض القضية على قاضي التحقيق الذي صدر بحقه أمر اعتقال وفق المادة 307 من قانون العقوبات وايداع السجن لإكمال الاجراءات القانونية بحقه “.

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