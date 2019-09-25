بالوثيقة... مرشح لعضوية مجلس امناء الشبكة يمدح صدام حسين

2019/09/25 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/سومر نيوز

أنتشرت عبر مواقع التواصل الاحتماعي ( الفيسبوك) مقالاً منشور في صحيفة الجمهورية التي تعود لحزب البعث ...

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