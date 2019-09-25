الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

2019/09/25 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية أعلنت "فشل المفاوضات بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.وقالت الوسائل الإعلامية أن "رئيس الكيان الإسرائيلي سيكلف نتنياهو بمهمة تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة".وتوقع الإعلام "الإسرائيلي"، ارتفاع احتمالات الذهاب لانتخابات جديدة بعد فشل المفاوضات بين نتنياهو وغانتس.

انتهى.ص.هـ.ح.

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