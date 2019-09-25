تحديد موعد أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الليغا

2019/09/25 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت الشبكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "المباراة ستقام يوم السبت 26 تشرين الثاني المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت اسبانيا، الثانية ظهرًا بتوقيت بغداد".وتعد مباراة الكلاسيكو الأولى في هذا الموسم، ضمن إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، على أن تقام مباراة الدور الثاني في ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة السادسة والعشرين يوم 1 آذار 2020 كما حددتها رابطة الأندية قبل بداية الموسم.وكانت آخر مباراتين قد جمعت بين الفريقين في تلك المسابقة، شهدت تفوق برشلونة في الدور الأول بنتيجة 5-1 على ملعب "كامب نو" والفوز في العودة أيضًا في عقر دار منافسه ريال مدريد بهدف نظيف.

انتهى.ص.هـ.ح.

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