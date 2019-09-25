إفتتاح سريع الشعلة تجريبيا في هذا الموعد

2019/09/25 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت أمانة بغداد، يوم السبت المقبل موعداً لإفتتاح تجريبي لطريق

سريع الشعلة شمالي العاصمة بغداد.

ونوهت الأمانة في بيان تلقت، الى انه "سيتم فتح الطريق السريع صلاح

الدين المعروف شعبياً بسريع الشعلة وتحديدا المقطع الممتد من تقاطع

حي العدل وحتى تقاطع مدينة الشعلة يوم السبت المقبل بعد اكساءه

بطبقة أولية من الاسفلت وبشكل مؤقت ولمدة سبعة ايّام سيتم خلالها

صيانة الطريق الخدمي المحاذي للطريق السريع".وبين انه "سيتم بعد المدة المحددة سبعة ايّام اعادة قطع الطريق

المذكور الطريق الرئيسي الذي سيتم افتتاحه لغرض اكساءه بالطبقة

النهائية من الاسفلت وتخطيطه وتأثيثه بالعلامات المرورية وخلال فترة

القطع سيتم اعادة افتتاح الطريق الخدمي والذي ستكون اعمال الصيانة

فيه قد اكتملت".

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