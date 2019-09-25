2019/09/25 | 21:27

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المركزي الايراني: نتعامل تجاريا مع روسيا و تركيا بمعزل عن الدولار

أكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي التعامل تجاريا مع

روسيا بعملة الروبل وتركيا بالليرة، بمعزل عن الدولار الاميركي.واوضح همتي في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن

ايران لاتتعامل تجاريا بالدولار مع روسيا وتركيا بل عبر العملات

الوطنية، فيما تم اعتماد عملة اليورو كبديل لتجنب الضرر في حال تذبذب

سعر هذه العملات.وأشار الى أن هذه العملية ستحذف الدولار تدريجيا من عمليات التبادل

التجاري، حيث إن العديد من الدول ترغب باستخدام التبادل التجاري

بواسطة العملة الوطنية للتخلص من الرقابة الاميركية بهذا الشأن.ونوه الى أن نحو 30 الى 40 بالمئة من التبادل مع تركيا يتم عبر

العملتين الوطنيتين والنسبة المتبقية عبر عملية اليورو.وبيّن همتي أن الحظر الاميركي قد خلق مشاكل جدية للبنك المركزي فيما

يخص الروابط المصرفية غير أن البنك اعتمد آليات أخرى لتسيير عملياته،

مشددا على أن المركزي لايسعى للالتفاف على الحظر، بل يجرى عمليات

تجارية غير قابلة للحظر.من جهة ثانية أكد محافظ المركزي الايراني أن سوق صرف العملات الاجنبية

تحت الرقابة الكاملة وأن عمليات تصدير السلع غير النفطية ماضية ويتم

طرح العملة الصعبة في السوق عبر المنظمومة الالكترونية المخصصة، مؤكدا

أن الهدف الاساس يتمثل بتوفير العملة اللازمة لتغطية واردات السلع

الاساسية.

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