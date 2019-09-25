وزارة التربية تقرر ايقاف العمل بنظام المحاولات

2019/09/25 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إيقاف العمل بنظام المحاولات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، أنها "وجهت الى المديريات العامة للتربية في

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