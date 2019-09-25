مركز الاعلام الرقمي: خطاب ترامب يتسبب بخسائر فادحة لشركات التقنية

2019/09/25 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مركز الاعلام الرقمي بان اكبر الشركات التقنية في الولايات المتحدة الامريكية خسرت مليارات الدولارات من قيمها السوقية بسبب خطاب الرئيس الامريكي دونالد

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