2019/09/25 | 21:58

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الغراوي: ماقامت به القوات الامنيةً لتفريق المتظاهرين انتهاك صارخ لحقوق الانسان

قال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق د.



فاضل الغراوي ان ماقامت به

القوات الامنيةً من استخدام للقوة المفرطة لتفريق تظاهرات حملة

الشهادات العليا يعد انتهاك صارخ لحقوق الانسان وحرية التظاهر السلمي

المكفولة .

وأضاف الغراوي ان حرية التظاهر السلمي قد كفلها الدستور العراقي

والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكنا نامل من الحكومة

الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وتوفير فرص عمل عادلة .وأضاف اننا ندعو الادعاء العام لتحريك الشكاوى وأخذ دوره في الحفاظ

على حياة حملة الشهادات العليا وديمومة تظاهراتهم السلمية ، كما

ندعو المتضررين من المتظاهرين لمراجعة مكاتب المفوضية وتقديم

البلاغات والشكاوى حول الانتهاكات التي حصلت ضدهم .وجدد الغراوي دعوته الى القوات الامنيةً بالمحافظة على حماية

المتظاهرين ومنع اي استخدام للقوة ضدهم بما يكفل حرية الرأي

والتعبير والتظاهر السلمي

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