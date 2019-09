الآلية القانونية لعزل الرئيس الأميركي

2019/09/25 | 21:58

يحب أولا أن تتم محاكمة برلمانية بمجلس النواب (٤٣٥ عضوا) وتصر

الأغلبية على إدانته بعد ذلك يتم عرض القضية على مجلس الشيوخ الذي يحب

أن يوافق ثلثي أعضاؤه على إدانته بموافقة رئيس المحكمة الدستورية

العليا الأمريكية .تاريخيا لم تحدث حالة عزل واحدة في تاريخ الولايات المتحدة فقط

الرئيس نيكسون استقال أثناء محاكمته بمجلس النواب .



بيل كلينتون نجا

من إدانة مجلس الشيوخ التي توجب العزل . هل سيكون ترامب أول حالة عزل ؟! Let us wait and see مقولة أمريكية شهيرة

