بعد تجاوزه عتبة السبعين.. ريفيرا يدخل عالم التدريب

2019/09/25 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن المهاجم الدولي السابق جاني ريفيرا، الفائز بالكرة الذهبية عام 1969، نال شهادة تدريب في

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