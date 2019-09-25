2019/09/25 | 21:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات المسلحة اليمنية تعلن حصيلة غارات العدوان منذ اعلان مبادرة صنعاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القوات المسلحة اليمنية تعلن حصيلة غارات العدوان منذ اعلان مبادرة صنعاء
اعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية 163 غارة جوية حصيلة
غارات العدوان السعودي الأمريكي منذ اعلان مبادرة الرئيس مهدي
المشاط حتى اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات المسلحة اليمنية تعلن حصيلة غارات العدوان منذ اعلان مبادرة صنعاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات المسلحة اليمنية تعلن حصيلة غارات العدوان منذ اعلان مبادرة صنعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).