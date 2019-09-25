2019/09/25 | 21:59

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القوات المسلحة اليمنية تعلن حصيلة غارات العدوان منذ اعلان مبادرة صنعاء

اعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية 163 غارة جوية حصيلة

غارات العدوان السعودي الأمريكي منذ اعلان مبادرة الرئيس مهدي

المشاط حتى اليوم.

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