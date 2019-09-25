2019/09/25 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6zr7TAroWJs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - ماء شط الرميثة .. هل يصل اهلها ؟ 2019/9/25) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - ماء شط الرميثة .. هل يصل اهلها ؟ 2019/9/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).