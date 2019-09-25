2019/09/25 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينور

رجح

مدير عام الاستكشافات في وزارة النفط نشوان نوري، احتمالية تحول هيئة نفط نينوى

الى شركة عامة اذا تطورت الفعاليات النفطية في المحافظة.

وقال في تصريح لـ”النور نيوز” بعد تطور الفعاليات الاستكشافية وعمليات تطوير الحقول النفطية اذا اصبحت بالحجم المطلوب ستتحول هيئة نفط نينوى الى شركة نفط نينوى مثل باقي الشركات مثل شركة ذي قار وشركة نفط ميسان التي تحولتا من هيئة الى شركة”.

واضاف

” بالنسبة للوظائف الحكومية في القطاع النفطي تحددها الموازنة العامة في

وزارة المالية وسنعمل على أستحداث درجات وظيفية وفرص عمل في هذه المحافظة “.

وتابع

” هناك مؤشرات ايجابية جدا من قبل قيادات القوات الامنية بخصوص الشركات التي

ستعمل في محافظة نينوى في مجال المسح الزلزالي والاستكشافات النفطية وكذلك تطمينات

من قبل محافظ نينوى” .

وكان

نوري قد قال في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الموصل وحضره “النور نيوز” ان توجيه من

مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس لشؤون الطاقة ثامر الغضبان بالاهتمام بالمناطق

المحررة وضمن سياسة وزارة النفط بالتركيز على محاور الغاز في العراق “.

وأضاف

انه “تم الاجتماع مع المحافظ والقيادات الأمنية لغرض التباحث في امكانية تفعيل

الاستكشافات بالمحافظة التي تمتلك العديد من الحقول والدوائر النفطية الجديرة

بالاهتمام ”

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط نينوى: نأمل بالتحول إلى شركة مع تصاعد الفعاليات النفطية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط نينوى: نأمل بالتحول إلى شركة مع تصاعد الفعاليات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).