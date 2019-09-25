أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً

2019/09/25 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استعاد اتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق فوزا غاليا خارج ملعبه على ريال مايوركا بهدفين دون رد، في إطار الجولة السادسة من المسابقة.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر من ريال سوسيداد وتعادل مع سيلتا فيغو في الجوليتن الماضيتين.

سجل هدفي اللقاء، المهاجم دييغو كوستا في الدقيقة 26 والبرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 64.

وتعرض المهاجم الفارو موراتا لاعب الروخيبلانكوس للطرد في الدقيقة 77 لحصوله على انذارين.

بتلك النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول الترتيب مؤقتا، فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

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