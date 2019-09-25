صالح يلتقي أردوغان وروحاني في نيويورك

2019/09/25 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص – الاتجاه برس

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح سيلتقي نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني في نيويورك لبحث تطورات المنطقة.

وقال المصدر في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن “الرئيس برهم صالح سيلتقي الرئيسين التركي والإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة”.

وأضاف المصدر، أن صالح سيبحث مع اردوغان وروحاني “العلاقات والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة”.

وكان صالح ألقى، اليوم، كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجدد فيها التأكيد على أن العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، داعياً إلى بناء منظومة أمنية مشتركة في المنطقة.

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