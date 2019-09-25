بأستثناءات.. التربية تقرر ايقاف العمل بنظام المحاولات

2019/09/25 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للاخباراعلنت وزارة التربية، يوم الاربعاء، ايقاف العمل بنظام المحاولات، بأستثناء الطلبة الراسبين في الصف السادس اعدادي للسنة الثانية لهذا العام.

قالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة النبأ للاخبار، انه "وجهت وزارة التربية الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة كتاب يتضمن ايقاف العمل بنظام المحاولات فيما اكدت على ما جاء بقرار هيئة الراي بجلستها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 4/2/2019 ".

وبين، ان "الكتاب تضمن تطبيق نظام المحاولات للطلبة الراسبين في الصف السادس اعدادي للسنة الثانية (بدرس او درسين ) للعام الدراسي 2017/2018 باداء الامتحانات بالمحاولات في العام الدراسي (2018/2019) ولهذا العام فقط ".



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