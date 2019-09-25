مبدئيا.. العراق يضيف النسخة 25 من كأس الخليج

2019/09/25 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسود يواجهون هونغ كونغ في ملعب البصرة بغداد ـ الصباح الجديد: في خطوة إيجابية، وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، مبدئيا، على طلب العراق بتضييف النسخة ٢٥ من البطولة.وذكر الاتحاد في بيان صحفي أن “رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، الى جانب رؤساء اتحادات الكويت وعمان واليمن، فضلا على قطر، حضر اجتماع ...

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