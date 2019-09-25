مؤيد حميد.. حكاية نصف قرن مع كرة الطاولة

2019/09/25 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حوزته ألقاب وكؤوس وتجربتي إحتراف بغداد ـ فلاح الناصر: يملك المدرب مؤيد حميد سجلاً مشرفا في رياضة كرة الطاولة، حيث بدأ ممارستها لاعباً شبلاً في نادي الزوراء باشراف الخبير، محسن الهاشمي، وفي ضوء تنمية مهاراته استطاع ان يرتقي سلم النجاح ويتوج بالعديد من الأوسمة في البطولات المحلية التي دافع فيها عن ألوان الاندية في ...

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