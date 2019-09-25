إيناس عطا.. تحلم بأوسمة التفوق.. وتأسيس مدرسة للتايكواندو

2019/09/25 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد للمشاركة في بطولة مصر بغداد ـ الصباح الجديد: تستعد لاعبة التايكواندو، إيناس عطا، للمشاركة في بطولة تقام في جمهورية مصر العربية ابتداء من يوم 11 تشرين الأول المقبل، حيث تجري تدريبات منتظمة استعداداً للبطولة المقبلة، وقالت إيناس انها اشتركت مؤخراً في بطولة دولية اقيمت في تركيا ومثلت نادي الشرطة الرياضي، مؤكدة انها تلعب رياضة ...

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