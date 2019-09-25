2019/09/25 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي :استخدام القوة لقمع التظاهرات انتهاك صارخ لحقوق الانسان وحرية التظاهر السلمي

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