قريباً.. البرلمان يلزم حكومة عبدالمهدي بقرار يحفظ سيادة العراق

2019/09/25 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

أكد تحالف سائرون، اليوم الأربعاء، عن قرب تصويت مجلس النواب على قرار يلزم الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبدالمهدي، بقرار مهم يحفظ سيادة العراق.

وقال النائب عن التحالف غايب العميري، انه "الايام القليلة المقبلة، سوف تشهد تصويت مجلس النواب العراقي على قرار برلماني يلزم الحكومة باخراج كافة القوات الأجنبية من الاراضي العراقية، من أجل حفظ سيادة العراق وامنه واستقراراه".

وبين العميري ان "البرلمان قد لا يشرع قانون من أجل ذلك، فربما يكتفي باصدار قرار برلماني يكون ملزم، وهذا ما سيتم الاتفاق عليه بين قادة الكتل السياسية، خلال اليومين المقبلين".

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