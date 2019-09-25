استضافة قادة امنيين كبار في البرلمان لمناقشة حادث تفجير كربلاء

2019/09/25 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني، اليوم الاربعاء، عن استضافة قادة امنيين كبار لمناقشة حادث تفجير كربلاء.

وقال المصدر لشفق انه بناءً على أمر رئيس مجلس النواب تستضيف لجنة الأمن والدفاع النيابية يوم غد الخميس:

1- مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع

2- مدير الاستخبارات والامن في وزارة الدفاع

3- ضابط استخبارات قيادة عمليات الفرات الأوسط

4- وكيل الاقدم لوزارة الداخلية

5- وكيل الوزارة لشؤون الشرطة

6- وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الدفاع

حيث سيتم مناقشة موضوع حادث التفجير في سيطرة كربلاء وكذلك مناقشة بعض الامور التي تخص الوزارة.

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