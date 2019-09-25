احتفال السفارة السعودية في بغداد، الأرذال على موائد السفاحين

2019/09/25 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طيب االعراقي

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في العراق يوم الأثنين 23/9/2019، بـ "العيد" الوطني السعودي، وتأريخيا فإن هذا اليوم يمثل هذا التاريخ يعود إلى ما

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