أميرة بذراع زجاجية تلهم الأطفال

2019/09/25 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عانت ماندي بيرسلي الكثير منذ بترت ذراعها وهي طفلة، لعدم رؤية أشخاص يشبهونها على صفحات الإنترنت.



وحين طلب منها أحد الأصدقاء صوراً تتشاركها مع طفلة

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