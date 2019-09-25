2019/09/25 | 22:29

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صورة تنشر للمرة الاولى ..



استقبال الامام الخامنئي للسيد حسن نصر الله واللواء قاسم سليماني

صورة تنشر للمرة الاولى لاستقبال الإمام السيد علي الخامنئي للأمين

العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقائد قوة القدس في الحرس الثوري

الإيراني اللواء قاسم سليماني

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