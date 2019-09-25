2019/09/25 | 22:29

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المالكي يغرد بشأن تظاهرات حملة الشهادات العليا

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان" تظاهرات خريجي

الكليات وحملة الشهادات العليا في بغداد جزء من الحراك الشعبي المطلوب

من اجل استعابهم في دائرة عمل الحكومة واهتماماتها.المالكي أضاف في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر"، ان" أسلوب

القسوة لايؤدي الا الى المزيد من الأخطاء التي تجر البلاد الى عنف

لاتحمد عقباه ، مشددا على ضرورة ان يكون التعامل مع هذه التظاهرات

قانونيا وفي اطار هادئ استيعابي

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