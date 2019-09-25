فؤاد عبد الواحد يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ89 في دبي

2019/09/25 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دبي – 25 سبتمبر 2019:

في إطار احتفالات دبي والإمارات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، أحيا الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد حفلاً جماهرياً مفتوحاً حضره عدد كبير جداً من الجمهور الذي تجمع في ساحة دبي مول، قدم خلالها مجموعة كبيرة من أهم أغنياته على أنغام وعزف رفقة فرقته الموسيقية، وسط تفاعل كبير وغناء مشترك مع الجمهور في معظم الأغنيات.

وأبدى فؤاد عبد الواحد سعادته بالجمهور الكبير الحاضر من أجل إحتفالية هامة وكبيرة من أجل مشاركة السعوديون في إحتفالاتهم السنوية في يوم ذكرى توحيد المملكة، وقال: “نهني أهل المملكة وكل من يحب السعودية باليوم الوطني الـ89، وأنا سعيد جداً لمشاركتي هذه الإحتفالات التي أعدتها دولة الإمارات لأشقائنا في السعودية، إبتهاجاً بهم وفرحة بعيدهم”، مختتماً حديثه بشكر الجهات المنظمة للحفل دائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة) بالمشاركة مع “دبي مول” وبلاتينيوم ريكوردز.

ومن جانب آخر يستعد فؤاد عبد الواحد لوضع اللمسات الأخيرة على أغنيات ألبومه المقبل الثاني في مسيرته الغنائية، حيث يقوم بانهاء مجموعة من الأغنيات التي تعاون بها مع أهم شعراء وملحين الخليج العربي، وسط تفاؤل كبير في محتوياته الموسيقية والفنية.

الصور المرفقة من الإحتفالية في دبي مول

للمتابعة والتنسيق

مدير المكتب الإعلامي

مــراد النتشـــة

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