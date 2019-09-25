2019/09/25 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اشتعلت حرب التغريدات بين الفنانة اللبنانية اليسا ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ أمام ملايين المتابعين في تويتر بعد سجال وجدال.القصة بدأت عندما نشر أحد متابعي تركي آل الشيخ تغريدة، طالبه فيها باستدعاء إليسا إلى حفلات موسيقية في السعودية، وأرفق التغريدة بحسابات تركي آل الشيخ وإليسا.وقال المتابع، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب التغريدات تشتعل بين اليسا وتركي ال الشيخ أمام ملايين المتابعين في تويتر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب التغريدات تشتعل بين اليسا وتركي ال الشيخ أمام ملايين المتابعين في تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).