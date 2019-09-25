المالكي ينتقد القسوة ضد المعتصمين ويحذر من

2019/09/25 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتقد رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، "القسوة" في فض اعتصام حملة الشهادات العليا أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وقال المالكي في تغريدة له على تويتر: "ان تظاهرات خريجي الكليات وحملة الشهادات العليا في بغداد جزء من الحراك الشعبي المطلوب، من اجل استيعابهم في دائرة عمل الحكومة واهتماماتها".وأضاف "التعامل مع هذه التظاهرات لابد من ان يكون قانونيا وفي اطار هادئ استيعابي" مبينا ان "أسلوب القسوة لا يؤدي الا الى مزيد من الاخطاء التي تجر الى عنف لا تحمد عقباه".ودعا المالكي "المتظاهرين والحكومة الى التعاطي معهم باسلوب قانوني دستوري بعيدا عما ينغص حالة الهدوء والاستقرار المنشودة".انتهى

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