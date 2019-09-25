2019/09/25 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

تقرر تمديد ساعات فتح مطار بغداد اعتبارا من اليوم الخميس، بينما ستشهد الايام المقبلة افتتاح الطريق بشكل كامل.وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في تصريح صحفي، انه تقرر تمديد ساعات فتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد اعتبارا من اليوم الخميس، ليكون من الساعة الثالثة ظهرا ولغاية السادسة

صباحا.

وكشف عن اكمال 90 % من عملية فتح مطار بغداد، مشيرا الى ان "الايام المقبلة ستشهد افتتاح الطريق

بشكل كامل".

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