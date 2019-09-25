حـــداد يستعرض الاستعدادات للانتخابات المقبلة

2019/09/25 | 22:40

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بغداد / الصباح

استعرض نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل حداد، امس الاربعاء، مع بعثة الامم المتحدة اجراءات انتخابات مجالس المحافظات في 2020 وأهمية مشاركة النازحين في العملية الانتخابية.

وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان "حداد استقبل نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والانتخابية أليس وولبول والوفد المرافق له".

وتمت خلال اللقاء "مناقشة مستفيضة بشأن الانتخابات القادمة وبحث السبل الكفيلة بمواجهة التحديات ومعالجة المعوقات، بالإضافة الى مناقشة الاستعدادات الجارية للمفوضية العليا للانتخابات وتهيئة جميع الاجراءات اللوجستية والمستلزمات الفنية واستمرار اللقاءات والاجتماعات من أجل التعاون والتنسيق المباشر بين مجلس النواب ومفوضية الانتخابات والجهات الساندة للمضي بالعملية الانتخابية".

وشدد حداد على "أهمية الحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق وإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر1/4/2020.



وبمستوى عال من الشفافية والنزاهة وتكريس الجهود لضمان مشاركة جميع مكونات الشعب في الانتخابات القادمة وبحرية كاملة وتجاوز المعوقات والاشكاليات وتمكين النازحين من الأدلاء بأصواتهم".

وثمن حداد "جهود بعثة الأمم المتحدة وحرصها على نجاح الانتخابات والحفاظ على سير العملية الديقراطية وصناديق الاقتراع، ودعا الى المزيد من الدعم والتعاون وتقديم المشورة لتجاوز الاشكاليات بسبب ملف مخيمات النازحين والبحث عن الآليات المناسبة لضمان مشاركة النازحين في العملية الانتخابية، موضحاَ في الوقت ذاته أن "مجلس النواب بصدد تشكيل لجنة برلمانية للمساهمة في تقديم الدعم والاشراف، فضلا عن أهمية مراقبة الانتخابات لأنها حق دستوري لجميع العراقيين".

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